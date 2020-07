Usa: per la prima volta Alphabet registra calo degli inserzionisti, - due per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da quando è sul mercato, la società Alphabet - quella che controlla Google - ha registrato un calo trimestrale su base annua delle vendite agli inserzionisti trimestrali: meno due per cento a 38,3 miliardi di dollari. Lo riporta il "Wall Street Journal", secondo cui il precedente trimestre più basso di crescita delle vendite per Alphabet risale al 2009, con un aumento dello 0,6 per cento. Tuttavia, le vendite dell'azienda hanno battuto le aspettative degli analisti, e le azioni di Alphabet a Wall Street hanno chiuso in rialzo dell'1,8 per cento. (Nys)