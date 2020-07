Kosovo-Serbia: portavoce Ue, non ci saranno intese parziali ma solo accordo finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Serbia non concluderanno intese parziali, come accaduto in precedenza a Bruxelles, ma firmeranno solamente un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti. Lo ha chiarito la portavoce della Commissione europea, Nabila Masrali, parlando al portale d'informazione "Gazeta Express". "L'Ue, come mediatore del dialogo, coopererà con le parti su un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, per risolvere tutte le questioni non risolte", ha dichiarato Masrali. Secondo la portavoce, l'Ue e tutti i paesi membri si aspettano che Pristina e Belgrado diano attuazione alle intese raggiunge nel passato. "Le questioni irrisolte delle intese precedenti saranno risolte in parallelo con i negoziati per un accordo comprensivo", ha detto Marsali. (segue) (Kop)