Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, non sappiamo di un documento preparato da Bruxelles (4)

- I colloqui sono stati "costruttivi e produttivi": così il Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea ha valutato e trattative che si sono concentrate sul tema delle persone scomparse e degli sfollati a seguito del conflitto degli anni '90. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, secondo quanto ricorda la nota "ha tenuto dei colloqui politici a livello di esperti" dopo la riunione ad alto livello fra i vertici politici delle rispettive parti. "Con la delegazione del Kosovo guidata da Skender Hyseni e la delegazione della Serbia guidata da Marko Djuric, Lajcak ha discusso della questione delle persone scomparse e degli sfollati", si legge ancora nel comunicato. La prossima tappa di colloqui a livello di esperti sarà dedicata ai rapporti economici, conclude la nota di Bruxelles emessa il 24 luglio. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ha esortato le istituzioni ed i partiti politici del Kosovo a sostenere il premier Avdullah Hoti nel rilancio del dialogo politico con la Serbia. La dichiarazione è stata pronunciata dopo un colloquio telefonico tra Mustafa e il nuovo coordinatore nazionale per il dialogo Pristina-Belgrado, Skender Hyseni. "Ho espresso il mio sostegno e quello dell'Ldk affinché non ci sia alcun accordo separato al di fuori dell'accordo comprensivo che porterà al riconoscimento reciproco", ha dichiarato il leader del partito governativo kosovaro. (segue) (Seb)