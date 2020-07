Imprese: Opas Intesa Sanpaolo su Ubi chiusa con 90,21 per cento adesioni, via libera a fusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le adesioni che hanno superato la soglia del 90 per cento, il Gruppo guidato da Carlo Messina dovrà ora procedere alla cosiddetta fase di "sell out": gli azionisti che non hanno aderito all'offerta fino ad ora potranno ricevere i titoli di Intesa Sanpaolo alle condizioni dell'offerta (integrati anche dalla componente in denaro) oppure richiedere un corrispettivo interamente monetario: in tale eventualità si procederà a stabilire il prezzo di ogni azione facendo una media dei valori registrati dal titolo Ubi Banca alle ultime cinque chiusure di Borsa. Ma soprattutto una percentuale così elevata (raggiunta dopo un incremento del 14,53 per cento solo nel corso dell’ultima giornata) consente alla Ca’ de Sass di procedere direttamente e in maniera rapida al delisting e all’incorporazione di Ubi, dal momento che tale quota rende di fatto non necessaria la convocazione di un’assemblea straordinaria. La chiusura dell’operazione e la conseguente fusione daranno vita ad un colosso bancario a livello europeo, che avrà in gestione impieghi e risparmi per rispettivamente 460 e oltre mille miliardi di euro. "Oggi portiamo a termine un’operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione del 90,2 per cento degli azionisti di Ubi Banca di entrare a far parte di Intesa Sanpaolo, daremo vita a una nuova realtà in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e di ricoprire un ruolo di leader nello scenario bancario europeo", ha commentato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. (Ems)