Argentina: ex presidente Macri viaggia in Francia e Svizzera nonostante inchieste in corso (3)

- Secondo il giudice Canicoba Corral, è dimostrata l'esistenza "di un accordo di natura segreta tra funzionari ed imprenditori a beneficio di Autopistas del Sol" società di cui l'holding della famiglia Macri figurava tra gli azionisti. In questo modo, si legge nello scritto del giudice, lo Stato "ha finito per pagare cifre milionarie che non sono supportate e giustificate da nessun documento tecnico specializzato" e "semplicemente sotto la minaccia di un ricorso da 1,1 miliardi di dollari al Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (Icsid)". I risultati dell'inchiesta della magistratura su questo punto sostengono che il ricorso era "infondato" e il risarcimento richiesto "eccessivo" ed "inesigibile". Secondo la magistratura gli ex funzionari del governo Macri hanno agito "con l'intenzione di beneficiare le suddette scietà generando un danno all'erario prodotto di un agire doloso". (segue) (Abu)