Argentina: ex presidente Macri viaggia in Francia e Svizzera nonostante inchieste in corso (4)

- Lo scorso 30 giugno era finito agli arresti domiciliari invece uno stretto collaboratore dell'ex presidente Macri, l'ex Coordinatore della documentazione presidenziale, Susana Martinengo, insieme a due ex agenti dell'Agenzia Federale di Intelligence (Afi), Leandro Araque e Jorge Saez. Le misure cautelari sono state prese dal giudice Federico Villena nell'ambito di un'inchiesta sullo "spionaggio illegale nei confronti di persone legate all'attività politica, giornalisti, dirigenti e forze di polizia". In base ai documenti in mano alla giustizia, tra le centinaia di figure presuntamente spiate risulterebbero tanto dirigenti dell'allora opposizione come della maggioranza di governo così come rinomati giornalisti affini e non all'esecutivo guidato dall'ex presidente. Sempre nell'ambito di queste indagini, nei giorni precedenti all'arresto di Martinengo il giudice aveva ordinato anche la perquisizione ed il sequestro dei telefoni dell'ex segretario privato di Macri, Dario Nieto. (Abu)