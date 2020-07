Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo) su Ubi, operazione che ci vede tutti vincitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi portiamo a termine un’operazione che ci vede tutti vincitori: grazie alla decisione del 90,2 per cento degli azionisti di Ubi Banca di entrare a far parte di Intesa Sanpaolo, daremo vita a una nuova realtà in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e di ricoprire un ruolo di leader nello scenario bancario europeo. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando il risultato dell’Opas su Ubi Banca. “L’operato delle autorità competenti, nei confronti delle quali esprimo vivo apprezzamento, ha consentito di concludere l’operazione nei tempi previsti: altrettanto decisiva è stata la professionalità del team di Intesa Sanpaolo, impegnata in questo complesso progetto e dei consulenti che ci hanno assistito”, ha detto, sottolineando che sarà il Cda di Intesa Sanpaolo a deliberare sull’avveramento delle condizioni sospensive. “La creazione di una nuova realtà, leader nella crescita sostenibile e inclusiva e forte del radicamento nei territori di appartenenza, genererà benefici per chiunque ne sarà parte: gli azionisti, ora ancora più numerosi, pilastro alla base del posizionamento della nostra banca ai vertici europei del settore; le famiglie, che con i loro risparmi rappresentano la base delle prospettive di crescita della banca; e le imprese, di cui sosterremo i progetti di rilancio e espansione, in particolare nei mercati internazionali”, ha aggiunto. (segue) (Com)