Tlc: Inwit, semestrale segna +46,7 per cento ricavi, Ebitda +51 per cento, sale l'utile (2)

- Per quanto riguarda i risultati del solo secondo trimestre il dato è di 171,6 milioni di euro con un incremento del 92,7 per cento rispetto stesso periodo 2019. L’Ebit è pari a 129,2 milioni di euro con un incremento del 17,9 per cento rispetto allo stesso periodo 2019. Escludendo i citati ricavi/costi one-off il confronto con lo stesso periodo 2019 evidenzia un incremento invece pari al 23,4 per cento. Con riferimento al solo secondo trimestre l’incremento è del 25,4 per cento con 72,5 milioni di euro. L’utile netto del periodo si attesta a 71,7 milioni di euro, in crescita del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo 2019 (11,2 per cento invece escludendo i citati ricavi/costi one-off). Per il solo secondo trimestre il risultato è positivo per 38,1 milioni. L’Ebit e l’utile netto risentono dell’incremento degli ammortamenti dovuto alla crescita significativa del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito della fusione con Vodafone Towers. Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 33,7 milioni di euro in aumento di 14,0 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019 (+71,4 per cento). Il Recurring Free Cash Flow del primo semestre 2020 si è attestato a 129,8 milioni di euro, in crescita del 19,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 Nel trimestre il Recurring Free Cash Flow è cresciuto del 32,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Recurring Free Cash Flow risente del pagamento delle tasse nel 2Q, a fronte del pagamento delle stesse nel 3Q 2019: normalizzando tale effetto il Recurring Free Cash Flow riporta un incremento nel trimestre rispetto al trimestre dell’anno precedente del 70 per cento. (segue) (Com)