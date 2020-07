Tlc: Ferigo (Inwit), crescita consolidata dopo integrazione con Vodafone Towers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inwit chiude il suo primo trimestre dopo l’integrazione con Vodafone Towers in crescita e consolida la sua indiscussa leadership nel mercato italiano delle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless". Così l’amministratore delegato, Giovanni Ferigo in una nota, dopo che il consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020. "Per noi è un solido punto di partenza – ha commentato – per costruire una progressiva crescita organica dei nostri business. Abbiamo il know how e le persone per accelerare in innovazione e nella realizzazione di nuove infrastrutture, siano esse nuove torri, sistemi di micro-copertura DAS o backhauling in fibra dei nostri siti. I risultati conseguiti e gli accordi che stiamo siglando - prosegue Ferigo - come quelli recenti con Portrait Milano del gruppo Ferragamo e l’università LUISS, dimostrano il ruolo di INWIT nel supportare la digitalizzazione del Paese, proponendo le soluzioni infrastrutturali più adatte agli operatori di telecomunicazioni a beneficio delle industry che vogliano sviluppare le proprie attività investendo in nuove tecnologie. Crediamo che il 5G e le altre tecnologie wireless siano una grande opportunità per stimolare l’economia e più in generale per migliorare la vita degli italiani. Tecnologia e sostenibilità possono convivere e saremo i primi a impegnarci per realizzare questo obiettivo”, conclude l'amministratore delegato di Inwit. (Com)