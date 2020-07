Imprese: Fincantieri, Fabio Gallia nominato direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Fincantieri, riunitosi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, redatta in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) e ha altresì deliberato la nomina del dottor Fabio Gallia a direttore generale della società, formulandogli un augurio di buon lavoro. Il consiglio - come si legge in una nota - ha espresso il convincimento che il dottor Gallia saprà contribuire con il suo impegno e la sua professionalità al raggiungimento di traguardi sempre più sfidanti ed ambiziosi per il Gruppo. Il Consiglio ha quindi rivolto all’ingegner Alberto Maestrini un caloroso ringraziamento per la professionalità, l’impegno e l’abnegazione con cui ha svolto l’incarico di Direttore Generale dal 2016, manifestandogli altresì fervidi auguri per le prestigiose sfide professionali a venire che egli affronterà all’interno del Gruppo. (segue) (Com)