Italia-Colombia: Di Maio partecipa a veglia in memoria di Mario Paciolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha partecipato questa sera a Napoli alla veglia in memoria di Mario Paciolla, il cooperante ritrovato morto il 15 luglio scorso nella sua casa a San Vicente del Caguan, in Colombia. Lo riferisce il ministro degli Esteri in un messaggio sul suo profilo Facebook. "A nome di tutto il governo ho voluto ribadire la nostra vicinanza alla famiglia, a questa comunità, a questa città, che è anche la mia città. Stiamo agendo in tutte le sedi diplomatiche e abbiamo attivato tutti i canali internazionali per giungere alla verità su quanto accaduto a Mario", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Nei giorni scorsi ho sentito anche la ministra degli Esteri colombiana, che mi ha assicurato la massima trasparenza nelle indagini. Abbiamo sensibilizzato le Nazioni Unite attraverso la nostra Rappresentanza. E ci aspettiamo che arrivino tutte le risposte che la famiglia e che tutti noi stiamo cercando. Perché una madre e un padre hanno il diritto di sapere com’è morto il proprio figlio. Questo è un diritto che lo Stato deve difendere ed è un diritto che io difenderò. Un abbraccio alla famiglia, a tutti i cari e agli amici di Mario. Insieme, questa sera abbiamo mandato un grande saluto proprio a lui che da lassù ci starà guardando", ha concluso Di Maio. (Res)