Lombardia: Roggiani (Pd) su mozione sfiducia, occasione per voltare pagina e tornare al voto

- La segretaria metropolitana del PD, Silvia Roggiani, commenta in un post su Facebook la mozione di sfiducia al Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico. "Sottovalutazioni dei rischi, incapacità amministrativa e, adesso, la totale mancanza di trasparenza e credibilità. I nostri consiglieri hanno compiuto una scelta importante e necessaria: la sottoscrizione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Attilio Fontana. Questa è un'occasione preziosa per la Lombardia: voltare pagina e tornare al voto, per dare finalmente alla nostra Regione una guida all'altezza delle sue cittadine e dei suoi cittadini". (Com)