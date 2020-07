Migranti: Zanella (FI), processo a Salvini crea precedente pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo a Salvini" crea "un precedente pericoloso con un voto politico e non nel merito". Ne è convinta la deputata di Forza Italia, Federica Zanella, che in un messaggio su Facebook ha sottolineato: "Una maggioranza che non sa svolgere il suo compito, non tutelando i nostri confini ne' la nostra incolumità sotto il profilo della salute, cerca di colpire politicamente chi questo faceva nel precedente governo. Come spiegherà Conte che il tutto era 'a sua insaputa'". (Rin)