Coronavirus: Wisconsin, le mascherine ora sono obbligatorie

- Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, del Partito Democratico, ha emesso un ordine per richiedere a tutti i residenti di indossare una copertura per il viso quando si trovano in luoghi pubblici, mentre i contagi di coronavirus aumentano in tutto lo Stato. "Il mio lavoro come governatore è quello di mettere le persone al primo posto e di fare ciò che è meglio per la gente del nostro Stato, quindi questo è ciò che ho intenzione di fare", ha detto Evers in una dichiarazione. L'ordine entrerà in vigore sabato e scadrà il 28 settembre o con un ordine successivo. L'ordine richiede che i residenti del Wisconsin di età pari o superiore ai cinque anni indossino una copertura per il viso quando si trovano all'interno o in uno spazio chiuso o intorno a chiunque si trovi al di fuori della propria abitazione. Lo stato raccomanda inoltre vivamente ai residenti di indossare una mascherina quando mantenere la distanza fisica non è possibile.(Nys)