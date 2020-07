Agricoltura: bilaterale tra ministra Bellanova e omologo greco Voridis, percorso comune per etichettatura nutrizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena condivisione di merito e metodo sul tema dell’etichettatura nutrizionale nel bilaterale svoltosi stamane tra la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e il suo omonimo greco Mavroudis Voridis, e convergenza su un percorso comune in tema di etichettatura nutrizionale alla luce del confronto nei prossimi mesi sotto la presidenza tedesca e le future proposte della Commissione. Lo sottolinea il Mipaaf in una nota. Bellanova ne ha ribadito i principi fondamentali: volontarietà; solide basi scientifiche; adozione della porzione come riferimento; taglio educativo e informativo, piuttosto che l’utilizzo del colore come giudizio su cibi “buoni” o “cattivi”; esclusione dei prodotti Dop e Igp, già individuati come eccellenti dall’Europa e rappresentativi dell’unicità territoriale; classificazione univoca “che traduca il contributo dei singoli alimentari alla dieta” piuttosto che “un algoritmo mutevole in base a scelte di convenienza”. “E’ importante che la Grecia condivida i nostri principi ed è importante lavorare insieme” ha esortato la ministra nel corso del bilaterale. (segue) (Com)