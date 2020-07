Migranti: Calabria (FI), decisione su Open Arms brutta pagina per istituzioni e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Senato la maggioranza scrive una bruttissima pagina per le istituzioni e la politica". Questo il giudizio della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria in merito all'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, concessa oggi dal Senato in merito alla vicenda Open Arms. Per la deputata "si era chiamati a valutare il perseguimento o meno di un interesse pubblico da parte di Matteo Salvini nel suo operato da Ministro dell'Interno, si è scelto di agire contro l'avversario politico". "Cosa accadrà da oggi in poi? Rischiamo di avere governi commissariati e limitati nel proprio operato, sebbene il loro programma politico sia stato condiviso e premiato dai cittadini. Questa - ha aggiunto - è la responsabilità che la maggioranza ha scelto di assumersi per poter sconfiggere un leader politico non attraverso le urne. Ed è gravissima". (Com)