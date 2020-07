Inps: dal rendiconto generale 2019 conferma su solidità finanziaria gestioni previdenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei dati del rendiconto generale Inps per il 2019 è confermata la tenuta dei conti e la sostanziale solidità finanziaria del complesso delle gestioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto. Le schede pubblicate sul sito dell’Istituto riassumono i risultati di bilancio 2019, anche in comparazione con gli esercizi finanziari precedenti. Questi i principali risultati della gestione finanziaria di competenza 2019: il risultato finanziario di parte corrente, che misura l’equilibrio finanziario della gestione ordinaria dell’Istituto, passa da 2.255 milioni di euro del 2018 a 6.783 milioni di euro del 2019. Si tratta del miglior risultato finanziario di parte corrente degli ultimi dieci anni; le entrate contributive passano da 231.166 nel 2018 a 236.211 milioni di euro nel 2019, con un incremento di 5.045 milioni di euro (+2,2 per cento); le prestazioni istituzionali totali, di natura previdenziale ed assistenziale, ammontano a 331.056 milioni di euro, con un incremento di 12.682 milioni di euro rispetto al 2018 (+4,0 per cento); nel 2019 la spesa complessiva riferita alle prestazioni pensionistiche, che include anche la componente di natura assistenziale, è pari a 262.299 milioni di euro e rappresenta il 14,7 per cento del Prodotto interno lordo; il patrimonio netto a fine 2019 è pari a 39.759 milioni di euro. (segue) (Com)