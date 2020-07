Roma: Di Egidio (Iv), chiazza d’olio a piazza Re di Roma,via Albalolonga chiusa da 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Breve storia triste. Il 24 luglio viene individuata una chiazza d'olio a Piazza Re di Roma, il Comune non ha nessuno per pulirla. Risultato? Via Albalolonga resta chiusa da 5 giorni: traffico in tilt, cassonetti pieni, attività commerciali isolate". Lo dichiara, in una nota, Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva del Municipio Roma VII. "Questa situazione è la fotografia plastica di come è ridotta questa città. Inerzia, immobilismo, palude dell'inefficienza - aggiunge il consigliere -. Per una chiazza d'olio si chiude una strada per giorni e si umiliano per giorni i cittadini con disagi e disservizi. Domattina protocolleró un'interrogazione all'assessore di competenza per risolvere subito questa follia", conclude. (Com)