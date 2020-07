Usa: Russiagate, Pompeo dice di non aver interagito con l'ex ambasciatore Yovanovitch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, oggi ha affermato di non aver interagito in modo significativo con Marie Yovanovitch, l'ex ambasciatore in Ucraina che è stata licenziata nel 2019 dopo aver sfidato gli ordini del presidente Donald Trump, cooperando con le indagini della Camera sul presidente. Lo riporta il sito "Politico". Nel corso di un'audizione della Commissione per le relazioni estere del Senato, Pompeo si è rifiutato di rispondere alla domanda se Yovanovitch, una figura chiave nei procedimenti di impeachment, fosse apprezzata dal dipartimento di Stato. Pompeo ha ripetutamente affermato che non avrebbe commentato su questioni personali. Pompeo ha anche difeso l'approccio dell'amministrazione Trump nei confronti della Russia e la sua decisione di rimuovere un ispettore generale le alle critiche dei Democratici al Senato. Pompeo ha elencato una serie di mosse che l'amministrazione ha intrapreso, tra cui l'imposizione di sanzioni alla Russia, per proteggere gli Stati Uniti contro gli sforzi di disinformazione del Cremlino. Tuttavia, Pompeo non ha voluto dire specificamente se ha fatto pressione sul suo omologo russo affinché rispondesse all'accusa secondo cui Mosca avrebbe offerto tangenti ai talebani afgani per uccidere i soldati statunitensi. (nys)