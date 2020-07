Imprese: Opas Intesa Sanpaolo su Ubi chiusa con 90,21 per cento adesioni, via libera a fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa oggi l’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) avanzata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca: le adesioni dei soci all’Opas hanno raggiunto il 90,21 per cento al termine del periodo di adesione, formalizzando un’operazione che poteva dirsi conclusa già il 28 luglio, quando le adesioni avevano raggiunto il 71,9 per cento superando la soglia target dei 66,67 punti percentuali precedentemente fissata da Ca’ de Sass. Si conclude così un’operazione che aveva preso il via lo scorso febbraio, e che sin da subito si prevedeva essere molto complessa a causa delle divergenze che interessavano le posizioni delle parti coinvolte: già il 20 febbraio, tre giorni dopo la presentazione dell’Ops, il patto di sindacato Car (che detiene il 18 per cento circa del capitale di Ubi e unisce importanti realtà imprenditoriali di Brescia e Bergamo) aveva definito l’offerta “ostile e non coerente con i valori di Ubi Banca”. La proposta iniziale prevedeva un corrispettivo di 17 azioni di Intesa Sanpaolo di nuova emissione per 10 azioni di Ubi Banca. Due le posizioni che si sono scontrate nel successivo botta e risposta, con da una parte la Ca’ de Sass che ha sempre spinto per la creazione di un campione europeo (forte anche del suo profondo radicamento nel territorio) e dall’altra gli azionisti di Ubi Banca che inizialmente si sono opposti in maniera veemente all’offerta, temendo che l’istituto guidato da Victor Massiah venisse inglobato nell’universo di Intesa Sanpaolo perdendo del tutto la propria indipendenza. (segue) (Ems)