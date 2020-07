Imprese: Opas Intesa Sanpaolo su Ubi chiusa con 90,21 per cento adesioni, via libera a fusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che, nonostante le autorizzazioni all’offerta da parte dell’Antitrust, dell’Ivass e della Consob, sembrava inizialmente dirigersi verso uno stallo: pur adeguata alle condizioni imposte dall’Antitrust (aumentando soprattutto il numero di sportelli Ubi da cedere a Bper a 532), l’offerta è stata infatti respinta dal consiglio di amministrazione di Ubi che, riunitosi lo scorso tre luglio, ha affermato che l’Ops “non riflette il reale valore di Ubi Banca” penalizzando i suoi azionisti rispetto a quelli del Gruppo guidato da Carlo Messina. A seguito di un primo cambio di rotta da parte di Cattolica, che aderisce all’offerta lo scorso 6 luglio, e di una serie di grandi azionisti bresciani, Intesa Sanpaolo annuncia un nuovo rilancio con una componente in denaro da 652 milioni di euro: allo scambio di titoli viene infatti aggiunto un corrispettivo di 57 centesimi per ogni singola azione. Il rialzo ha portato il premio al 44,7 per cento rispetto al prezzo dei titoli di Ubi Banca registrato a febbraio scorso, dando il via all’adesione dei soci e portando una prima, importante spaccatura nel fronte contrario all’offerta di Ca’ de Sass: le adesioni, infatti, salgono rapidamente arrivando al 71,9 per cento il 28 luglio decretando già il superamento della soglia per il controllo delle assemblee di Ubi. (segue) (Ems)