- Le bozze del prossimo decreto legge che stanno circolando in queste ore non sono da tenere in considerazione. Si tratta di documenti non ufficiali, parziali e provvisori. Il Governo sta lavorando alla versione definitiva del testo in questi giorni. E' quanto si apprende da fonti del Mef e del ministero del Lavoro. (Com)