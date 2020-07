Argentina: ex presidente Macri viaggia in Francia e Svizzera nonostante inchieste in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha lasciato oggi Buenos Aires per un viaggio che lo porterà prima in Francia quindi in Svizzera. Una trasferta che l'ex capo dello stato compie nonostante il coinvolgimento in diverse inchieste della magistratura attualmente in corso. Macri, segnala il quotidiano "Clarin", viaggia in qualità di titolare della Fondazione della Fifa (Fédération Internationale de Football Association). Svolgerà i quattordici giorni di quarantena obbligatori nella capitale francese per dirigersi poi a Ginevra, dove è previsto un incontro con il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il ritorno a Buenos Aires è previsto per la fine di agosto. Si tratta del secondo viaggio internazionale dell'ex presidente nel corso dell'ultimo mese nonostante la pandemia globale del nuovo coronavirus. Due settimane fa, l'attuale rappresentante Fifa si era incontrato ad Assunzione, con l'ex presidente del Paraguay, Horacio Cartes, un viaggio che aveva destato non poche polemiche. Macri aveva viaggiato con l'aereo di proprietà di una società di Cartes al centro di numerose inchieste per contrabbando, e la visita, per la quale l'ex presidente ha ottenuto un permesso speciale di viaggio nonostante la quarantena in Argentina e la chiusura delle frontiere tra i due paesi, non rivestiva nessun carattere ufficiale. (segue) (Abu)