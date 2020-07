Aerospazio: Spagna, accordo con Airbus per investimenti fino a 150 milioni di euro all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, si stima che queste sovvenzioni mobilitano progetti per un valore di oltre 150 milioni di euro all'anno. Il programma di investimenti concordato tra il governo Sanchez ed Airbus prevede la trasformazione di 3 aerei A330 in aerei polivalenti per il rifornimento di carburante (Mrtt), l'acquisizione di 4 aerei C295 per la Marina militare; il lancio di un programma congiunto tra il ministero della Difesa e il ministero dell'Interno per l'acquisizione di 36 elicotteri H135 in una prima fase di sei anni, estendibile a 59 in una seconda fase, l0 acquisto di 4 elicotteri H160 nei prossimi 6 anni. Il governo ha poi annunciato l'inizio della fase 2 dello sviluppo del programma "Sistema di armi di nuova generazione/futuri sistemi di combattimento dell'aria" (Ngws/Fcas). Il governo spagnolo si è infine impegnato a sostenere Airbus nei negoziati che la Commissione europea sta conducendo con gli Stati Uniti, nell'ambito delle controversie con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) sui grandi aerei civili, per consentire il ritiro delle tariffe imposte dagli Usa e per concordare "discipline per il futuro degli aiuti al settore che evitino ulteriori conflitti". (Spm)