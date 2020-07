Migranti: Di Maio convoca ambasciatore tunisino, ripresa voli rimpatri e misure controllo a Sfax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore tunisino, nel concordare sull’importanza di agire a contrasto delle partenze e nel concordare sull’esigenza di una solida cornice di collaborazione bilaterale, ha riferito che dal 6 agosto riprenderanno i rimpatri dei tunisini via aerea (80 rimpatri a volo). A ciò si aggiunge, come appreso da Tunisi, che proprio in queste ore il governo tunisino ha disposto il trasferimento di due pattugliatori al largo di Sfax Al fine di arginare ulteriori partenze. L’ambasciatore tunisino ha altresì assicurato la massima attenzione del suo Governo nei confronti delle richieste italiane, nello spirito delle ottime relazioni bilaterali tra Tunisia e Italia. (Res)