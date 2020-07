Yemen: attuazione accordo governo e separatisti del sud allontana spettro nuova guerra civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed Al Jaber, ha chiarito che la formazione delle consultazioni governative sarà attivata dopo la festa di Eid al adha (al via domani, 31 luglio) e che le squadre saudite seguiranno il ritorno delle forze militari nel sud nelle loro precedenti posizioni o al fronte. L'Arabia Saudita aveva fornito al governo yemenita e al Consiglio di transizione meridionale un meccanismo per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Riad. Il meccanismo include la continuazione del cessate il fuoco tra il governo legittimo e il Consiglio di transizione, oltre alla rinuncia di quest'ultimo all'autonomia amministrativa. Il meccanismo per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Riad prevede anche la formazione di un governo yemenita, con un’equa distribuzione degli incarichi tra nord e sud. (segue) (Res)