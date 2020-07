Yemen: attuazione accordo governo e separatisti del sud allontana spettro nuova guerra civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo positivo della situazione nello Yemen del sud è stato accolto con favore dall’Arabia Saudita, che sostiene Hadi ma che si è posta come mediatore in questa crisi. Il vice ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha dichiarato che gli sforzi guidati dal principe ereditario Mohammed bin Salman hanno portato all'accettazione del governo yemenita e del Consiglio di transizione del sud (Cts) del meccanismo proposto dal regno per accelerare e attivare l'accordo di Riad al fine di raggiungere la sicurezza e la stabilità e la pace nello Yemen. Il viceministro della Difesa saudita ha aggiunto, in un messaggio sul profilo Twitter che "la sicurezza, la stabilità e il forte ritorno dello Yemen come membro attivo nel Golfo" è uno degli obiettivi principali della Coalizione che sostiene il governo riconosciuto, sottolineando che l'accordo di Riad è un fattore importante per raggiungere questo obiettivo. Khalid bin Salman ha inoltre ribadito l'impegno dell'Arabia Saudita e della Coalizione militare a sostegno dell'operato dell'inviato dell'Onu nello Yemen, Martin Griffiths, per raggiungere una soluzione politica globale nel paese. (segue) (Res)