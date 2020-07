Yemen: attuazione accordo governo e separatisti del sud allontana spettro nuova guerra civile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sud dello Yemen è rimasto indipendente fino al 1990, quando l’allora presidente Ali Abdullah Saleh fece la riunificazione con il nord ponendo come capitale la città di Sana’a, situata nella parte settentrionale del paese. Nel 1994 alcuni ufficiali del sud dello Yemen organizzarono una ribellione per riguadagnare l’autonomia proclamando la Repubblica democratica dello Yemen, con capitale Aden. La ribellione durò solamente due settimane con l’occupazione delle forze governative del sud del paese. Dalla fine del tentato golpe separatista il sud ha organizzato continuamente proteste e ampie manifestazioni contro la marginalizzazione nelle istituzioni e nell’economia da parte del nord, accusato di essersi impadronito delle risorse petrolifere situate nelle regioni meridionali. In seguito alla deposizione di Saleh nelle rivolte legate alla “primavera araba” che ha visto la salita al potere del suo vice Hadi (originario di Aden) a cui è seguita la ribellione della minoranza zaydita Houthi (appoggiata indirettamente dall’Iran), la frattura tra nord e sud è nuovamente esplosa. Le forze separatiste hanno infatti giocato un ruolo chiave per espellere i ribelli sciiti e le forze fedeli al deposto presidente Saleh del sud del paese e attualmente controllano tutte le provincie meridionali. (segue) (Res)