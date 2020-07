© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle, su Twitter sottolinea: "Dopo anni di tagli all'istruzione grazie al ministro Azzolina investiti 7 miliardi nella scuola pubblica. Con il RecoveryPlan arriveranno altre risorse per investimenti futuri, innovazione didattica e organico. Chi oggi critica vuole ritornare al passato? Non lo permetteremo", conclude il tweet. (Com)