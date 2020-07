Lazio: Durigon (Lega), Zingaretti collezionista di scandali, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I palazzi d’oro, i dirigenti inutili, il mascherina-gate: tre vicende che provano l’incapacità di Nicola Zingaretti come amministratore pubblico. Tragga le conclusioni e si dimetta invece di prendersela con Matteo Salvini che, come leader dell’opposizione, ha tutto il diritto di sollevare la questione". Lo dichiara il deputato Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro della Lega e coordinatore romano del partito. "Zingaretti evidentemente si sente un intoccabile che può spendere i soldi pubblici come meglio crede ma non è così e la Lega glielo farà presente ogni giorno", conclude Durigon. (Com)