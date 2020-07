Lombardia: Usuelli (+Europa), non ho firmato mozione sfiducia, testo presentato ha bisogno di rimaneggiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più Europa-Radicali sta lavorando ad una mozione condivisa di analisi politica. Il testo presentatoci ieri sera dai Cinque Stelle ha bisogno di un profondo rimaneggiamento. Io con le mie correzioni ho terminato pagina 1". Commenta così la sua decisione il consigliere Michele Usuelli di +Europa che, così come il consigliere Patrizia Baffi di Italia Viva, non ha firmato la mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana presentata dalle opposizioni, che si discuterà in aula a settembre. "Ho chiesto ad Azione e al Pd chi tra i loro politici o funzionari stesse lavorando per apportare miglioramenti al testo, la risposta è nessuno - ha aggiunto Usuelli - Io quel testo non lo firmo, non capisco l’urgenza visto che verrà discusso a settembre; non era stata concordata alcuna deadline. Qualora quello fosse il testo finale presenteremo noi un’altra mozione che argomenti in maniera decente, perché riteniamo che Fontana si debba dimettere”. (Rem)