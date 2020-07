Imprese: Whirlpool a Prs, agito nel rispetto degli obblighi e in buona fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Whirlpool non condivide le affermazioni di Prs riguardo al sito di Napoli. L'accordo tra Prs e Whirlpool - si legge in una nota dell'azienda - è scaduto alla fine di marzo 2020 e le discussioni tra Whirlpool e Prs relativamente alla reindustrializzazione del sito sono cessate in quella data. Whirlpool ritiene di aver agito in assoluto rispetto dei propri obblighi e in buona fede ed è pronta a qualunque azione sia necessaria per tutelare la propria reputazione. (Com)