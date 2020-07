Turchia-Usa: Pompeo, Washington sta ancora valutando sanzioni per acquisto S-400 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 luglio, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero riconsiderare la propria decisione di sospendere la Turchia dal programma F-35, dicendosi pronto ad affrontare qualsiasi problema relativo alla compatibilità del sistema di difesa aerea S-400 e i caccia F-35. Tre membri del Congresso degli Stati Uniti hanno introdotto una legge per sanzionare la Turchia per l'acquisto del sistema di difesa aerea S-400 dalla Russia. La misura, soprannominata “Countering's Russian's Export of Arms Act”, designerebbe l'acquisto di S-400 della Turchia come una transazione significativa ai sensi della sezione 231 del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). Dal 2018, gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di misure per spingere il governo turco ad annullare l'acquisto dei sistemi S-400, inclusa la rimozione della Turchia dalla catena di approvvigionamento dei caccia F-35. Nonostante le minacce dell’alleato Nato, lo scorso giugno Russia e Turchia hanno concordato in linea di principio la seconda spedizione dei sistemi di difesa aerea S-400, dopo il primo lotto consegnato nel 2019. (Nys)