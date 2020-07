Lombardia: Comazzi (Fi), su mozione sfiducia a Fontana opposizione divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commenta in una nota la mozione di sfiducia al presidente Fontana presentata da Pd, M5s, Lce e Azione: “Ancora una volta la minoranza in Consiglio regionale si dimostra divisa, rimediando una pessima figura. Il furore giustizialista del M5S sta causando parecchi mal di pancia in seno alle opposizioni e, nonostante la firma del Pd, sappiamo tutti che tra i dem c’è chi nutre più di una perplessità su questo modo di fare politica”. “Preso atto di questa iniziativa - prosegue - ci aspettiamo che i consiglieri Pd e 5Stelle presentino analoga mozione di sfiducia al sindaco di Milano Sala, che a differenza di Attilio Fontana è stato condannato nell’ambito del processo sulla ‘Piastra Expo’. Se lo faranno, noi di Forza Italia ci opporremo perché il garantismo è un valore imprescindibile, mentre Pd e M5S sono forcaioli con gli avversari politici e garantisti con gli alleati. Una condotta inaccettabile, che penalizza chi la tiene. Ribadiamo ancora una volta il nostro pieno sostegno al governatore Fontana, sulla cui correttezza e moralità non nutriamo alcun dubbio". (Com)