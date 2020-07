Fase 3: Carnevali (Pd), sì a fronte trasversale per occupazione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali alla Camera, raccoglie e rilancia "la sfida di formare un fronte trasversale di donne per far sì che una parte sostanziale delle risorse europee del Recovery Fund siano destinate a creare occupazione femminile, così come proposto dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna". In una nota, l'esponente dem sottolinea che "è un metodo che ha già funzionato, penso ad esempio all'assegno unico per i figli a carico, e dimostra che le donne quando si uniscono per un obiettivo comune possono raggiungere risultati straordinari per il bene del Paese. Tutti i dati ci dicono che questa pandemia ha colpito più di tutti le donne, costrette a scegliere tra cura della famiglia e lavoro, penalizzate da un welfare che troppo spesso dimentica le nostre esigenze. E' arrivato il momento di cambiarlo - conclude Carnevali -, di ribaltare vecchie impostazioni, di creare un nuovo welfare. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo essere unite. E unite ce la possiamo fare, per tutte le donne italiane. Per l'intero Paese".(Com)