Fase 3: Bonetti, parità genere pilastro piano rilancio paese

- Il ministro delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, in un messaggio su Facebook ha voluto ricordare che "la parità di genere e l’empowerment femminile sono pilastri del piano di rilancio del governo, e proprio perché il Recovery Fund è un progetto di prospettiva per il Paese, un progetto per tutti, che deve essere di tutti, sono convinta debba trovare ampia condivisione". In questo contesto la proposta di Mara Carfagna per la parità di genere "è in linea con il progetto di decontribuzione che ho annunciato questa mattina, la accolgo volentieri. Abbiamo lavorare anche per l'approvazione di un pezzo importante del Family Act, l’assegno unico e universale. Era e rimane mia intenzione - ha aggiunto - aprire un tavolo e un dibattito che vedano impegnate tutte le forze parlamentari. Ogni proposta sarà un contributo importante per le donne, per il paese. Ora impegniamoci tutti". (Rin)