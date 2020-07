Migranti: Rampelli (Fd'I), primo ad essere coinvolto in vicenda Open Arms è Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto l'esito del voto e la decisione di palazzo Madama di dare il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere contro l'ex ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, in merito al caso Open Arms, "ricordo che sulla vicenda il primo ad essere coinvolto è il presidente del Consiglio che ha la responsabilità collegiale degli atti firmati dai suoi ministri". E' quanto afferma in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia secondo cui "dobbiamo a questo punto desumere che oggi la maggioranza che lo sostiene lo ha voluto indebolire mettendolo di fatto sotto processo".(Com)