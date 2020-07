Roma: Fd'I, M5s restituisce sede via Giubbonari al Pd sotto mentite spoglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha votato una mozione con la quale si propone di destinare i locali di via dei Giubbonari, già sede del Pci e poi del Pd a centro informativo sulla resistenza romana". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Abbiamo proposto nel dibattito di destinare i locali di via di terme di traiano poi storica sede della destra e primo luogo ad ospitare gli esuli Giuliano Dalmata a centro analogo sulle vicende di foibe ed esodo ma incredibilmente grillini e sinistra hanno bocciato i nostri emendamenti - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Evidentemente si vuole esaminare solo una parte delle tragiche vicende del secolo scorso e non vorremmo che dietro questa mozione vi possa essere un accordo per riconsegnare sotto mentite spoglie la sede di via Giubbonari alla vicenda. Sarebbe stato molto più corretto proporre di realizzare il centro su un tema importante come quello della Resistenza romana in un luogo diverso ma la pervicacia nell'insistere su via dei Giubbonari evidenzia una intesa politica - sotto la regia del capogruppo Pd Pelonzi - sulla quale non mancheremo di verificare le successive fasi e le modalità di realizzazione di questo progetto".(Com)