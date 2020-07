Italia-Francia: domani incontro tra Lamorgese e omologo Darmanin su immigrazione e cooperazione transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese incontrerà domani mattina alle 12, al Viminale, l'omologo francese, Gerald Darmanin. Tra i temi all'ordine del giorno - si legge in una nota - la cooperazione transfrontaliera e il contrasto all'immigrazione irregolare e alle organizzazioni che sfruttano il traffico di migranti. L'incontro, il primo con il neo-ministro dell'Interno della Repubblica francese, sarà l'occasione per rafforzare le basi della collaborazione tra Italia e Francia, sia a livello bilaterale e a livello europeo. A livello bilaterale potrà costituire, infatti, la base per dare nuovo slancio alla cooperazione tra i due Paesi, anche sulla scorta del costruttivo vertice italo-francese del 27 febbraio scorso a Napoli. Sul piano europeo - prosegue la nota - il colloquio bilaterale assume rilevanza in vista del nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo che la Commissione Ue presenterà dopo l'estate. (Com)