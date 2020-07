Yemen: l'accordo tra governo e separatisti del sud allontana lo spettro di una nuova guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra ormai terminato, almeno nelle intenzioni, il lungo scontro tra il governo riconosciuto dello Yemen con sede ad Aden e guidato dal presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e i ribelli separatisti del Consiglio di transizione del sud (Cts). I separatisti yemeniti hanno annunciato ieri di voler rinunciare alle istanze autonomiste nel sud del paese, proclamate in modo unilaterale lo scorso aprile, dichiarandosi pronti ad attuare un accordo di pace con le forze governative appoggiate dall’Arabia Saudita. La prima mossa del presidente Hadi, che dalla cacciata dalla capitale Sana’a vive tra Riad ed Aden, è stata quella di conferire all’attuale capo del governo, Moeen Abdulmalik, l’incarico di formare un nuovo governo inclusivo in attuazione dell'accordo di Riad con il Consiglio di transizione del sud (Cts). Il presidente yemenita ha inoltre deciso di nominare un governatore e un direttore della sicurezza per la capitale temporanea, Aden, nell'ambito delle fasi di attuazione dell'accordo di Riad con i separatisti del sud. Un altro decreto prevede la nomina del generale di brigata Muhammad Ahmad al Hamedi come direttore generale della polizia del governatorato di Aden. Con queste disposizioni Hadi e gli alleati sauditi sperano di poter riportare unità tra le forze yemeniti e di concentrare gli sforzi nella guerra contro i ribelli sciiti Houthi, che nonostante le continue operazioni della coalizione guidata dall’Arabia Saudita mantengono ancora il saldo controllo delle province settentrionali e della capitale Sana’a, minacciando con il lancio di droni e missili balistici le città del sud dell’Arabia Saudita.L'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed Al Jaber, ha chiarito che la formazione delle consultazioni governative sarà attivata dopo la festa di Eid al adha (al via domani, 31 luglio) e che le squadre saudite seguiranno il ritorno delle forze militari nel sud nelle loro precedenti posizioni o al fronte. L'Arabia Saudita aveva fornito al governo yemenita e al Consiglio di transizione meridionale un meccanismo per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Riad. Il meccanismo include la continuazione del cessate il fuoco tra il governo legittimo e il Consiglio di transizione, oltre alla rinuncia di quest'ultimo all'autonomia amministrativa. Il meccanismo per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Riad prevede anche la formazione di un governo yemenita, con un’equa distribuzione degli incarichi tra nord e sud.Le nomine fatte da Hadi sono parte dell’attuazione dell’accordo raggiunto dalle parti lo scorso novembre 2019 a Riad e sponsorizzato dall’Arabia Saudita, dopo l’occupazione armata da parte dei separatisti dei palazzi governativi di Aden di parti del sud del paese. L’intesa originaria prevedeva la formazione di un nuovo governo ad Aden, con il collegamento di le unità militari ai ministeri della Difesa e dell’Interno con un reciproco scambio di prigionieri tra le parti. I ripetuti fallimenti di trovare una reale mediazione hanno spinto i separatisti ad annunciare in aprile l’autogoverno, innescando una vera e propria guerra intestina tra i due alleati, i militari governativi sostenuti da Riad e i miliziani del sud dagli Emirati Arabi Uniti, che ha portato a scontri violenti in quasi tutte le province meridionali dello Yemen e l’occupazione da parte dei separatisti della capitale provvisoria Aden e altre zone del Paese.Lo sviluppo positivo della situazione nello Yemen del sud è stato accolto con favore dall’Arabia Saudita, che sostiene Hadi ma che si è posta come mediatore in questa crisi. Il vice ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha dichiarato che gli sforzi guidati dal principe ereditario Mohammed bin Salman hanno portato all'accettazione del governo yemenita e del Consiglio di transizione del sud (Cts) del meccanismo proposto dal regno per accelerare e attivare l'accordo di Riad al fine di raggiungere la sicurezza e la stabilità e la pace nello Yemen. Il viceministro della Difesa saudita ha aggiunto, in un messaggio sul profilo Twitter che "la sicurezza, la stabilità e il forte ritorno dello Yemen come membro attivo nel Golfo" è uno degli obiettivi principali della Coalizione che sostiene il governo riconosciuto, sottolineando che l'accordo di Riad è un fattore importante per raggiungere questo obiettivo. Khalid bin Salman ha inoltre ribadito l'impegno dell'Arabia Saudita e della Coalizione militare a sostegno dell'operato dell'inviato dell'Onu nello Yemen, Martin Griffiths, per raggiungere una soluzione politica globale nel paese.Il sud dello Yemen è rimasto indipendente fino al 1990, quando l’allora presidente Ali Abdullah Saleh fece la riunificazione con il nord ponendo come capitale la città di Sana’a, situata nella parte settentrionale del paese. Nel 1994 alcuni ufficiali del sud dello Yemen organizzarono una ribellione per riguadagnare l’autonomia proclamando la Repubblica democratica dello Yemen, con capitale Aden. La ribellione durò solamente due settimane con l’occupazione delle forze governative del sud del paese. Dalla fine del tentato golpe separatista il sud ha organizzato continuamente proteste e ampie manifestazioni contro la marginalizzazione nelle istituzioni e nell’economia da parte del nord, accusato di essersi impadronito delle risorse petrolifere situate nelle regioni meridionali. In seguito alla deposizione di Saleh nelle rivolte legate alla “primavera araba” che ha visto la salita al potere del suo vice Hadi (originario di Aden) a cui è seguita la ribellione della minoranza zaydita Houthi (appoggiata indirettamente dall’Iran), la frattura tra nord e sud è nuovamente esplosa. Le forze separatiste hanno infatti giocato un ruolo chiave per espellere i ribelli sciiti e le forze fedeli al deposto presidente Saleh del sud del paese e attualmente controllano tutte le provincie meridionali.Il ruolo dei separatisti è stato anche fondamentale per la serie di offensive lanciate in coordinamento con i militari della coalizione araba contro i combattenti di al Qaeda che approfittando della situazione di instabilità hanno occupato tra il 2015 e il 2016 alcune città dello Yemen del sud. La crisi con il governo di Hadi avviene nell’aprile del 2017 quando il governatore di Aden, Aidarous al Zoubeidi, e il ministro di Stato, Hani Bin Breik, entrambi sostenuti dai separatisti, scatenando violente manifestazioni dei loro sostenitori, che nel maggio 2017 fondano il Consiglio di transizione meridionale guidato da Al Zoubaidi. A partire dal 28 gennaio 2018, i separatisti prendono il controllo del quartier generale del governo yemenita ad Aden. Gli scontri continuano allargandosi ad altre zone del sud dello Yemen. Nel novembre 2019 grazie alla mediazione dell'Arabia Saudita le due parti raggiungono un accordo nella capitale saudita Riad. Tuttavia nell'aprile 2020, l'Stc dichiara l'autogoverno. (Res)