Camera: Crippa (M5s), su presidenti commissioni rispettato accordo maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla presidenza delle commissioni alla Camera dei deputati "l'accordo di maggioranza è stato rispettato e ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, in un passaggio molto delicato della vita parlamentare". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, secondo cui si è trattato di "un accordo faticoso da raggiungere, quindi è chiaro che, in un gruppo così ampio, possa manifestarsi qualche divergenza. Ci incontreremo presto con i colleghi e ci confronteremo perché, un Movimento non unito, è ciò a cui mirano tutti i nostri detrattori". Nella nota, Crippa ha poi voluto "esprimere i miei auguri di buon lavoro ai presidenti delle commissioni del Movimento 5 stelle, che sono stati eletti alla Camera, ai vicepresidenti e ai segretari". (Rin)