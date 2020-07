Usa: Russiagate, Corte d'appello azzera decisione di chiudere il caso Flynn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello del Distretto di Columbia, negli Stati Uniti, tornerà ad esaminare prove e testimonianze sul caso di Michel Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza del presidente Donald Trump protagonista di uno dei fascicoli più delicati dell'inchiesta Russiagate. Il plenum della Corte ha rivisto la decisione con cui - un mese fa - un panel ristretto accoglieva la richiesta del Dipartimento di giustizia e procedeva ad archiviare il caso. In una scarna nota rilanciata dai media locali, la Corte fa sapere che "la maggioranza" dei giudici ha deciso di "annullare" la decisione del 24 giugno e di fissare una nuova udienza per l'11 agosto. Il pronunciamento odierno potrebbe dunque riaccendere uno dei casi politico-giudiziari più controversi della presidenza Trump: il caso Flynn è stato infatti una delle colonne portanti dell'inchiesta Russiagate, condotta dal procuratore speciale Robert Mueller per indagare su sospette collusioni tra i collaboratori di Trump e le interferenze russe sulla campagna elettorale del 2016. (segue) (Nys)