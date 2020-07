© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta pubblica di acquisto e scambio avanzata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca si è chiusa oggi con una percentuale di adesioni pari al 90,21 per cento: un aumento importante rispetto alla giornata di ieri, quando il dato si era attestato al 75,679 per cento dell’offerta con 865.764.708 azioni presentate. (Com)