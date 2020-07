Iraq: governo, polizia ha usato “armi personali” per uccidere manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iracheno ha dichiarato oggi che i manifestanti uccisi questa settimana durante gli scontri con le forze dell’ordine sono stati uccisi da membri delle forze di sicurezza che “hanno usato armi "personali. Tre manifestanti sono stati uccisi all'inizio di questa settimana a Baghdad, con il primo ministro Mustafa al Kadhimi che ha promesso rapidamente i risultati di un'indagine accurata sui fatti. In una conferenza stampa, il ministro dell’Interno, Othmane al Ghanemi ha identificato tre uomini, "due ufficiali e un poliziotto", che hanno sparato a due delle vittime, citando testimoni oculari e referti medici. Secondo fonti mediche, un terzo manifestante è morto in ospedale, ma le autorità non hanno confermato. (segue) (Res)