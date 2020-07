Iraq: governo, polizia ha usato “armi personali” per uccidere manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 luglio una prima autopsia sui corpi dei due manifestanti uccisi ha fatto emergere che le vittime sono state colpite da candelotti di gas lacrimogeno, versione in seguito smentita dalle indagini condotte dal governo. Il ministro ha anche presentato alla stampa "armi da caccia e munizioni" che erano nelle mani dei due ufficiali e del poliziotto e "che da soli hanno deciso di usarli" contro i manifestanti. I tre imputati "hanno confessato di aver usato le loro armi personali, che sono state successivamente trovate”. I tre esponenti delle forze di sicurezza sono sospesi dalle loro funzioni e sono ora sotto processo, ha sottolineato il ministro. Ghanemi ha anche aggiunto che è stata aperta un'indagine nei confronti della polizia federale, perché anche altri agenti hanno "sparato in aria con munizioni vere" per disperdere i manifestanti. Le proteste di questi giorni hanno nuovamente messo alla prova il governo di Mustafa Kadhimi salito al potere all'inizio di maggio per sostituire Adel Abdul Mahdi, costretto a dimettersi proprio dopo le grandi manifestazioni organizzate a partire da ottobre 2019 e costate almeno 560 morti, secondo l'ultimo rapporto ufficiale diffuso proprio oggi dall’esecutivo di Bagdad. (Res)