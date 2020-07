Migranti: Lamorgese, confronto proficuo con commissari e ministri Ue contro traffico esseri umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di partenza della strategia disegnata nel corso del vertice, come evidenziato nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine, è "ridurre la sofferenza umana, combattere lo sfruttamento delle persone vulnerabili e la perdita di vite in mare e a terra". Per questo è importante proseguire sulla strada del dialogo con i partner africani al fine di individuare possibili futuri percorsi di cooperazione “su misura”, adeguati ai particolari contesti e alle specifiche esigenze di ciascun Paese. L'obiettivo è anche giungere a una più stretta cooperazione tra Afripol e le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, Europol e la Rete europea di ufficiali di collegamento per l’immigrazione. È necessario, inoltre, intensificare la collaborazione di polizia, favorire forme di cooperazione operativa ed assicurare il sostegno finanziario per la dotazione di attrezzature tecniche, dunque, ma, accanto a questo, i partecipanti al vertice hanno sottolineato l’importanza di sensibilizzare i migranti sui rischi dell’immigrazione illegale e contrastare la narrativa dei trafficanti, anche on line, allo scopo di accrescerne la consapevolezza dei rischi. Dopo l’estate è previsto un nuovo incontro, di livello tecnico operativo, per procedere concretamente con la messa a sistema delle linee d’azione individuate oggi. (Rin)