Da Pinochet a Pinera, chi è il nuovo ministro dell'Interno del Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È direttamente legato alla storia di Augusto Pinochet l'uomo cui il presidente del Cile Sebastian Pinera, forse nel momento più difficile del suo governo, affida le sorti del ministero dell'Interno. Un esecutivo che aumenta lo spazio per i conservatori nel momento in cui, incalzato dalla crisi sanitaria e dall'onda lunga della protesta sociale nata lo scorso autunno, deve rinunciare ad alcuni capisaldi di una consolidata agenda neoliberale. Nel 1981, a soli 27 anni, Victor Perez Varela riceve dal regime l'incarico di guidare il comune di Los Angeles, capoluogo della regione del Biobio, fino al 1987. Dal 2006 inizia la lunga stagione da parlamentare: fino al 2006 alla Camera dei deputati, quindi al Senato con un seggio che la legge gli avrebbe imposto di abbandonare nel 2022. Perez, che pur censurando i crimini non ha mai rinnegato le scelte politiche di Pinochet, rappresenta l'ala più dura della Union democrata independiente (Udi), il partito di cui è stato segretario generale e che assieme a Renovacion nacional (Rn) funge da pilastro dell'attuale coalizione di governo, Chile Vamos.Una coalizione sconfitta in parlamento nell'ultimo decisivo voto sulla proposta delle opposizioni di consentire il ritiro del 10 per cento di quanto versato ai fondi pensione. Soldi che i cittadini potranno spendere per fronteggiare gli effetti della crisi economica causata dalle misure del nuovo coronavirus, a fronte di uno stanziamento del governo - pari a circa 5 miliardi di euro - non ritenuto sufficiente. Il governo aveva provato fino all'ultimo a non intaccare i fondi pensione privati, uno dei baluardi del sistema economico nazionale disegnato nella costituzione del 1980, "creatura" di José Pinera, fratello dell'attuale presidente, già ministro del lavoro sotto Pinochet. Ma il parlamento, memore delle proteste nate a seguito dell'aumento del prezzo del trasporto pubblico, sembra meno sensibile alle ragioni dei grandi investitori: morale, 35 deputati della maggioranza hanno acconsentito a intaccare il tabù dei fondi pensione.Con Pinera ai minimi di gradimento - viaggia da settimane tra il 12 e il 14 per cento - l'ingresso di Perez, unito ad altri ricambi chiave tra cui il ministero della Difesa e degli Esteri, dovrebbe rendere il governo complessivamente più compatto nel fronteggiare la nuova stagione politica che si aprirà nel 2021. Incalzato dalla piazza, l'esecutivo ha infatti acconsentito a indire un referendum per decidere se rinnovare o meno la Costituzione ereditata dal passato pinochetista. Tutto sta a vedere chi metterà la propria impronta su una riforma Carta che i sondaggi descrivono come inevitabile. "Il governo ha sofferto una sconfitta brutale, non solo perché ha perso la sua battaglia ma anche perché si è creata una spaccatura sostanziale nella coalizione", diceva Perez a "La Discuson" pochi giorni prima di ricevere l'incarico. Per restituire "leadership" alla presidenza "occorre una strategia chiara", avvertiva l'ex senatore che da ministro dell'Interno dovrà gestire tanto il plebiscito quanto la piazza in caso di possibili nuove agitazioni.Ai media cileni, infine, non è sfuggita la circostanza che poco prima di assumere l'incarico, Perez ha deciso di rimuovere il proprio profilo twitter: a ottobre scorso, in un altro rimpasto di governo, il posto di ministro dell'Interno sarebbe dovuto andare a Felipe Ward. Ma polemiche su alcuni suoi messaggi sui social - come la definizione dei "diritti umani come una specie di bancomat che la sinistra usa per avere soldi" -, hanno alla fine convinto Pinera a dirottare Ward su un incarico minore. (Abu)