- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e dello svincolo di Sesto San Giovanni in entrata verso entrambe le direzioni, che erano previste dalle 22 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 luglio. Nella stessa notte rimarrà aperta, inoltre l'area di servizio "Lambro nord" compresa nel suddetto tratto. (Com)