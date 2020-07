Imprese: Leonardo, ricavi e ordini in linea con 2019 nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi per 5,878 miliardi di euro: un dato in linea con i 5,962 registrati nello stesso periodo del 2019, con una leggera flessione del segmento Elicotteri ascrivibile alle minori consegne a causa della pandemia di Covid-19. Stando ai risultati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, la suddetta flessione è comunque compensata dalla crescita dei volumi sul programma Efa Kuwait e in Leonardo Drs. In linea con il primo semestre 2019 anche gli ordini, pari a 6,104 miliardi di euro a fronte di un incremento del 48 per cento per gli Elicotteri, compensato però da una flessione nei segmenti dell’Elettronica per la difesa e sicurezza e dell’Aeronautica. Il portafoglio ordini della società è quindi pari a 35,92 miliardi di euro, e assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. (Com)