Spagna: ministro Esteri, costante contatto con Regno Unito per corridoi turistici

- Il governo spagnolo è in contatto costante con quello britannico per "spiegare, condividere e mostrare" i dati epidemiologi e tutte le informazioni necessarie per "costruire un rapporto di fiducia" per favorire l'apertura di corridoi turistici. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya, rivelando che ieri esperti epidemiologi dei due paesi hanno tenuto una sessione di più di un'ora e mezza in cui "hanno messo sul tavolo in modo disaggregato, per ciascuna delle comunità autonome, i dati relativi ai test, asintomatici, contagiati, letti d'ospedale, tracciabilità" per offrire le migliori garanzie sanitarie. Il ministro ha poi garantito che i focolai sono "controllati, gestiti, identificati e isolati", evidenziando che oltre il 60 per cento dei casi positivi registrati negli ultimi 7 giorni sono risultati asintomatici, a testimoniare "la portata dei test che nel nostro Paese tutte le comunità autonome stanno effettuando" per identificare le persone contagiate "prima che diventi un problema per il sistema sanitario". In merito al peso del turismo, che rappresenta il 14 per cento del Pil nazionale, Gonzalez Laya ha assicurato che il governo sta presentando una "attenzione molto particolare" avendo approvato una serie di meccanismi di finanziamento per il settore oltre alla cassa integrazione straordinaria (Erte) di cui stanno beneficiando migliaia di lavoratori a causa del blocco delle attività.(Spm)